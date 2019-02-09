В Магнитогорске мать нашла в детском питании бумагу

СЕГОДНЯ 10:12 2019-02-09T10:13:08+03:00

В соцсетях ей предложили пожаловаться на находку производителю

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О неприятной находке написала в соцсетях жительница Магнитогорска Валентина. Молодая мама купила в магазине детское пюре. Когда дома перекладывала его в тарелку, заметила в банке какой-то сгусток. Рассмотрела, а это оказался кусок бумаги.

Кто-то пошутил:

— Может, это любовная записка грузчика заведующей производством?

Другие магнитогорцы посоветовали Валентине написать жалобу на сайт производителя. А одна из горожанок вспомнил случай:

— Лет пять назад была история, когда отзывали целую партию детского питания с битым стеклом. С тех пор внимательно проверяю банки, когда ребенка кормлю.

ИСТОЧНИК KP.RU