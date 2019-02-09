В Магнитогорске мать нашла в детском питании бумагу
В соцсетях ей предложили пожаловаться на находку производителю
Молодая мать увидела кусок бумаги, когда перекладывала пюре в тарелку. Фото: группа «Черное&Белое Магнитогорск/vk.com
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О неприятной находке написала в соцсетях жительница Магнитогорска Валентина. Молодая мама купила в магазине детское пюре. Когда дома перекладывала его в тарелку, заметила в банке какой-то сгусток. Рассмотрела, а это оказался кусок бумаги.
Кто-то пошутил:
— Может, это любовная записка грузчика заведующей производством?
Другие магнитогорцы посоветовали Валентине написать жалобу на сайт производителя. А одна из горожанок вспомнил случай:
— Лет пять назад была история, когда отзывали целую партию детского питания с битым стеклом. С тех пор внимательно проверяю банки, когда ребенка кормлю.
ИСТОЧНИК KP.RU