2019-02-09T12:11:21+03:00
Общество

В МЧС предупредили об аферистах, навязывающих старикам пожарные извещатели в Челябинской области

Они втридорога продают пенсионерам достаточно дешевые приборы
Сергей УФИМЦЕВ
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На Южном Урале активизировались некие бизнесмены, навязывающие одиноким старикам противопожарную технику. Они ходят по квартирам и втюхивают пенсионерам так называемые автономные пожарные извещатели. Все бы ничего, но за устройство аферисты просят 7800 рублей. Тогда как средняя цена такого извещателя в магазине — 250-350 руб.

— Один из последних случаев был в Аше. На удочку предпринимателя попалась пожилая женщина, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Устройство работает просто — улавливает дым и включает сигнализацию. Установить его в квартире несложно. Нужно только менять батарейку раз в несколько лет.

В МЧС просят южноуральцев предупредить своих престарелых родителей о новой схеме аферы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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