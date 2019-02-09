2019-02-09T14:05:50+03:00
Спорт

В Челябинске на старт «Лыжни России 2019» вышли более шести тысяч участников

Всероссийские соревнования прошли в 43 муниципалитетах Южного Урала
Алексей МИКУШИН
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Первый забег — детский. Фото: Андрей ТКАЧЕНКО.Первый забег — детский. Фото: Андрей ТКАЧЕНКО.
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По всей Челябинской области в забегах участвовали более 20 тысяч человек. По массовости Южный Урал входит в десятку лучших в России. Всероссийская «Лыжня России-2019»прошла в 43 муниципалитетах региона, сообщили организаторы.

В Челябинске старты прошли на стадионе им. Елесиной и собрали более шести тысяч участников.

Первый забег — детский (воспитанники детских садов). Последующие — старты по районам города. Каждому участнику на финише выдавали фирменную шапочку.

Массовым забегам предшествовали спортивные. На дистанции 10 километров первое место у мужчин занял Алексей Мельник (»Динамо», Челябинск), у женщин — Александра Голубицкая (СШОР №5, Челябинск). Юниоры стартовали на дистанцию пять километров. «Золото» у Юрия Рябова и Дарьи Лещенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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