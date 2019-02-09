2019-02-09T15:29:45+03:00
Происшествия

Прохожий скончался на улице возле школы в «Парковом» в Челябинске

Прибывшие на место врачи не успели его спасти
Сергей УФИМЦЕВ
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По словам очевидцев, тело пролежало на улице больше часа. Фото: группа «Парковый Челябинск»/vk.comПо словам очевидцев, тело пролежало на улице больше часа. Фото: группа «Парковый Челябинск»/vk.com
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Мужчине резко стало плохо, и очевидцы вызвали ему «скорую». Но прибывшие на место происшествия медики только констатировали смерть. ЧП случилось днем в субботу, 9 февраля, в микрорайоне «Парковый» в Челябинске.

— Шел человек и внезапно упал, — рассказывают свидетели в соцсетях.

Прохожий скончался неподалеку от школы. О возрасте и личности умершего пока неизвестно.

Скорее всего, у мужчины стало плохо с сердцем. Точную причину смерти выяснит судмедэкспертиза.

Некоторых жителей микрорайона возмутило, что тело пролежало на улице больше часа, пока его не забрали. Такая задержка вызвана тем, что полицейским необходимо сначала выяснить все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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