2019-02-09T17:14:19+03:00
Происшествия

Полыхающая маршрутка попала на видео в Челябинске

Микроавтобус полностью сгорел
Сергей УФИМЦЕВ
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Пассажиров в салоне не было, водитель успел выбраться. Фото: кадр из видео.Пассажиров в салоне не было, водитель успел выбраться. Фото: кадр из видео.
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Машина вспыхнула прямо на ходу. В салоне не было пассажиров. Водитель выпрыгнул из кабины и вызвал пожарных.

ЧП случилось в субботу, 9 февраля, на ул. Лесопарковой в Челябинске. Была угроза взрыва из-за установленного в маршрутном такси газового баллона. Прибывшие на место происшествия пожарные быстро потушили пламя, но от микроавтобуса осталось только железо.

— Пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Горящую маршрутку сняли очевидцы на видеорегистратор. Обсуждая кадры в соцсетях, один из пользователей заметил, что рядом с полыхающим микроавтобусом спокойно проезжают другие автомобилисты.

— И ведь не боятся же, что газ рванет! — написал челябинец Сергей.

В Челябинске на Лесопарковой улице загорелась маршрутка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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