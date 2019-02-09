Полыхающая маршрутка попала на видео в Челябинске
Машина вспыхнула прямо на ходу. В салоне не было пассажиров. Водитель выпрыгнул из кабины и вызвал пожарных.
ЧП случилось в субботу, 9 февраля, на ул. Лесопарковой в Челябинске. Была угроза взрыва из-за установленного в маршрутном такси газового баллона. Прибывшие на место происшествия пожарные быстро потушили пламя, но от микроавтобуса осталось только железо.
— Пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.
Горящую маршрутку сняли очевидцы на видеорегистратор. Обсуждая кадры в соцсетях, один из пользователей заметил, что рядом с полыхающим микроавтобусом спокойно проезжают другие автомобилисты.
— И ведь не боятся же, что газ рванет! — написал челябинец Сергей.
В Челябинске на Лесопарковой улице загорелась маршрутка.
ИСТОЧНИК KP.RU