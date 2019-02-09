Полыхающая маршрутка попала на видео в Челябинске

СЕГОДНЯ 17:10 2019-02-09T17:14:19+03:00

Пассажиров в салоне не было, водитель успел выбраться. Фото: кадр из видео.

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Машина вспыхнула прямо на ходу. В салоне не было пассажиров. Водитель выпрыгнул из кабины и вызвал пожарных.

ЧП случилось в субботу, 9 февраля, на ул. Лесопарковой в Челябинске. Была угроза взрыва из-за установленного в маршрутном такси газового баллона. Прибывшие на место происшествия пожарные быстро потушили пламя, но от микроавтобуса осталось только железо.

— Пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Горящую маршрутку сняли очевидцы на видеорегистратор. Обсуждая кадры в соцсетях, один из пользователей заметил, что рядом с полыхающим микроавтобусом спокойно проезжают другие автомобилисты.

— И ведь не боятся же, что газ рванет! — написал челябинец Сергей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/690923" frameborder="0"></iframe> В Челябинске на Лесопарковой улице загорелась маршрутка.

ИСТОЧНИК KP.RU