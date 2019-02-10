Крупный сельский чиновник задержан в Челябинской области

СЕГОДНЯ 09:15 2019-02-10T09:16:44+03:00

По неподтвержденным данным, претензии силовиков могут быть связаны с выделением земли

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9 февраля в Миассе задержали Александра Дерина. Он возглавляет Сыростанское территориальное управление. Этот орган занимается управлением ЖКХ, энергетикой и транспортом на вверенной территории. Об этом сообщает miass.live.

Село Сыростан расположено в горной долине в неподалеку от Миасса. Издание отмечает, что перед задержанием чиновника вызывали для дачи объяснений в прокуратуру. Якобы контрольно-счетная палата по итогам проверки в конце прошлого года нашла нестыковки в документах.

— Обыски проводились не только на рабочем месте Александра Дерина, но и у него дома. По словам очевидцев, на площади было очень много сотрудников ОМОН. Сначала люди подумали, что проводятся учения, — сообщает издание.

Задержать чиновника могли из-за подозрительной сделки с землей в селе или из-за проблем с оплатой газоснабжения.

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ИСТОЧНИК KP.RU