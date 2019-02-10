2019-02-10T10:16:49+03:00
Происшествия

Из-за сильного снегопада на трассе под Челябинском случилась смертельная авария

Последствия столкновения попали на видео
Андрей АБРАМОВ
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Авария утром 10 февраля на магистрале Челябинск-Троицк. Неподалеку от поселка Ключи отечественная «пятнадцатая» вылетела на встречку и столкнулась с внедорожником Nissan. В первой легковушке погибли два человека: водитель и пассажир.

Из-за ДТП пришлось организовать реверсивное движение. На кадрах с места аварии видно, как в пробку попала снегоуборочная техника.

— На дорогах сейчас жуткий снегопад, метель. Пошел на обгон и не увидел машину на встречной, — сообщили очевидцы ДТП.

Известно, что травмы также получили два человека в иномарке. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

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Авария на трассе под Челябинском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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