Из-за сильного снегопада на трассе под Челябинском случилась смертельная авария
Авария утром 10 февраля на магистрале Челябинск-Троицк. Неподалеку от поселка Ключи отечественная «пятнадцатая» вылетела на встречку и столкнулась с внедорожником Nissan. В первой легковушке погибли два человека: водитель и пассажир.
Из-за ДТП пришлось организовать реверсивное движение. На кадрах с места аварии видно, как в пробку попала снегоуборочная техника.
— На дорогах сейчас жуткий снегопад, метель. Пошел на обгон и не увидел машину на встречной, — сообщили очевидцы ДТП.
Известно, что травмы также получили два человека в иномарке. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства происшествия.
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Авария на трассе под Челябинском.
ИСТОЧНИК KP.RU