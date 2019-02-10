Жительница Челябинска ищет героя, который донес ее на руках в больницу

СЕГОДНЯ 10:57 2019-02-10T10:57:07+03:00

Валерия разыскивает мужчину, который донес ее на руках до больницы. Фото: СОЦСЕТИ

Изменить размер текста: A A

История случилась 25 января. Но только сейчас ее участница оправилась от травмы и разыскивает героя. Жительница Челябинска Валерия Высочина упала на остановке Витебская и повредила ногу. Мимо проезжал парень и предложил добросить ее до больницы.

— Он меня привез, а потом на руках из машины донес до здания, помог с документами и унести вещи в гардероб. У меня оказался перелом со смещением. Хотела бы искренне поблагодарить молодого парня. Побольше бы таких добрых людей, — написала девушка в соцсетях.

Связаться с челябинкой можно через страничку VK.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06

ИСТОЧНИК KP.RU