2019-02-10T10:57:07+03:00
Общество

Жительница Челябинска ищет героя, который донес ее на руках в больницу

Она повредила ногу на улице
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Валерия разыскивает мужчину, который донес ее на руках до больницы.Валерия разыскивает мужчину, который донес ее на руках до больницы.Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

История случилась 25 января. Но только сейчас ее участница оправилась от травмы и разыскивает героя. Жительница Челябинска Валерия Высочина упала на остановке Витебская и повредила ногу. Мимо проезжал парень и предложил добросить ее до больницы.

— Он меня привез, а потом на руках из машины донес до здания, помог с документами и унести вещи в гардероб. У меня оказался перелом со смещением. Хотела бы искренне поблагодарить молодого парня. Побольше бы таких добрых людей, — написала девушка в соцсетях.

Связаться с челябинкой можно через страничку VK.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Джип переехал мужчину, который упал на дороге под Челябинском
На крупном перекрестке Челябинска снегоуборочный грузовик попал в аварию
Мужчины Челябинска придумали как сэкономить на цветах 14 февраля
Из-за сильного снегопада на трассе под Челябинском случилась смертельная авария
Крупный сельский чиновник задержан в Челябинской области
Полыхающая маршрутка попала на видео в Челябинске
Прохожий скончался на улице возле школы в «Парковом» в Челябинске
В Челябинске на старт «Лыжни России 2019» вышли более шести тысяч участников
В МЧС предупредили об аферистах, навязывающих старикам пожарные извещатели в Челябинской области
В Магнитогорске мать нашла в детском питании бумагу
С 1 марта подорожает проезд в электричках в Челябинской области
В торговом комплексе в Челябинске нашли вспышку кори
Фельдшер в Челябинской области больше не ходит 12 километров до больных
«Устал от известности»: папа Ванечки Фокина пока не ходит по магазинам