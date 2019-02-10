Жительница Челябинска ищет героя, который донес ее на руках в больницу
История случилась 25 января. Но только сейчас ее участница оправилась от травмы и разыскивает героя. Жительница Челябинска Валерия Высочина упала на остановке Витебская и повредила ногу. Мимо проезжал парень и предложил добросить ее до больницы.
— Он меня привез, а потом на руках из машины донес до здания, помог с документами и унести вещи в гардероб. У меня оказался перелом со смещением. Хотела бы искренне поблагодарить молодого парня. Побольше бы таких добрых людей, — написала девушка в соцсетях.
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ИСТОЧНИК KP.RU