Джип переехал мужчину, который упал на дороге под Челябинском

СЕГОДНЯ 12:22 2019-02-10T12:22:47+03:00

Смертельная авария случилась рядом с поселком Ужовка. Фото: отдел ГИБДД по Сосновскому району

В темноте водитель не заметил тело на снегу

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Смертельная авария в Сосновском районе вечером 9 февраля. В деревне Ужовка Toyota RAV4 раздавил пешехода. 39-летний пешеход лежал на дороге. Непонятно почему мужчина оказался на асфальт. Местные жители предполагают, что ему стало плохо и он упал.

Водителю 55 лет. В темноте он не заметил тело и проехался по нему. Прибывшим медикам оставалось констатировать смерть.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия.

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ИСТОЧНИК KP.RU