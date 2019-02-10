Джип переехал мужчину, который упал на дороге под Челябинском
В темноте водитель не заметил тело на снегу
Смертельная авария случилась рядом с поселком Ужовка. Фото: отдел ГИБДД по Сосновскому району
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Смертельная авария в Сосновском районе вечером 9 февраля. В деревне Ужовка Toyota RAV4 раздавил пешехода. 39-летний пешеход лежал на дороге. Непонятно почему мужчина оказался на асфальт. Местные жители предполагают, что ему стало плохо и он упал.
Водителю 55 лет. В темноте он не заметил тело и проехался по нему. Прибывшим медикам оставалось констатировать смерть.
Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия.
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ИСТОЧНИК KP.RU