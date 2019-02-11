2019-02-11T10:04:22+03:00
Общество

В Челябинске определили ответственного за отлов бездомных животных

«Комсомолка» узнала, что будут делать с пойманными бродяжками
Ольга АНТОНОВА
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Живая душа нуждается в заботе.Живая душа нуждается в заботе.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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С 19 февраля компания «Продлидер», выигравшая на электронном аукционе по отлову и содержанию безнадзорных животных, приступает к работе.

Контракт с администрацией Челябинска заключен до 26 декабря 2019 года. За это время исполнитель обязан отловить с улиц три тысячи собак и 300 кошек. Но отловить не для уничтожения. Контрактом предусмотрен пристрой в ветприемник, содержание, лечение, стерилизация и поиск новых хозяев. Предусмотрено умерщвление агрессивных животных.

Работа подрядчика должна быть максимально открытой для общественности, для зоозащитников. В пункт временного содержания обязаны пускать всех желающих. Ветприемник находится рядом с закрывшейся для рекультивации городской свалкой. Там для четвероногих бродяжек построены просторные отапливаемые вольеры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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