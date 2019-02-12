Жительница Южного Урала ответит за гибель сына-инвалида во время пожара

12 Февр. 17:57 2019-02-12T17:57:13+03:00

Женщина оставила ребенка одного в доме с неисправной печью

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В Челябинской области завершилось расследование уголовного дела в отношении жительницы Еткульского района. Ее обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшим смерть ребенка.

Трагедия произошла в октябре прошлого года в поселке Лесной.

— Установлено, что обвиняемая затопила печь и ушла из дома, оставив 4-летнего сына одного. При этом, женщина знала, что печка неисправна. Одна из ее стенок раскалилась, из-за чего начал тлеть диван, на котором спал ребенок. По причине тяжелого заболевания он не смог спуститься на пол и убежать. В результате мальчик задохнулся угарным газом, — сообщает прокуратура Челябинской области.

Материалы уголовного дела направлены в суд. Если вина матери будет доказана, ей грозит до пяти лет тюрьмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU