Жительница Южного Урала ответит за гибель сына-инвалида во время пожара
В Челябинской области завершилось расследование уголовного дела в отношении жительницы Еткульского района. Ее обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшим смерть ребенка.
Трагедия произошла в октябре прошлого года в поселке Лесной.
— Установлено, что обвиняемая затопила печь и ушла из дома, оставив 4-летнего сына одного. При этом, женщина знала, что печка неисправна. Одна из ее стенок раскалилась, из-за чего начал тлеть диван, на котором спал ребенок. По причине тяжелого заболевания он не смог спуститься на пол и убежать. В результате мальчик задохнулся угарным газом, — сообщает прокуратура Челябинской области.
Материалы уголовного дела направлены в суд. Если вина матери будет доказана, ей грозит до пяти лет тюрьмы.
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ИСТОЧНИК KP.RU