2019-02-12T20:46:15+03:00
Общество

Спасенного в Магнитогорске Ваню Фокина выпишут из больницы 14 февраля

День своего рождения мальчик отметит дома
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: социальные сетиФото: социальные сети
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О том, что Ваня вместе с мамой возвращаются в родной город стало известно сегодня 12 февраля.

— Ребенка готовят к выписке. Домой он отправится 14 февраля, — сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Минздрава России.

По словам Ольги Фокиной, Ваня чувствует себя хорошо. 16 февраля малышу исполнится год. За супругой и младшим сыном в Москву прилетит глава семейства Евгений Фокин. С тех пор, как мужчина получил ключи от новой квартиры, его, буквально, завалили подарками. Совершенно незнакомые люди прислали семье Фокиных кроватку, коляску, ходунки, детский столик и много других необходимых вещей.

11-месячный Ваня Фокин чудом выжил после взрыва в магнитогорской десятиэтажке. Ребенок провел под завалами в сильный мороз 35 часов.

Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и сильное обморожение ноги. Его доставили в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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