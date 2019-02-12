Спасенного в Магнитогорске Ваню Фокина выпишут из больницы 14 февраля

12 Февр. 20:43 2019-02-12T20:46:15+03:00

Изменить размер текста: A A

О том, что Ваня вместе с мамой возвращаются в родной город стало известно сегодня 12 февраля.

— Ребенка готовят к выписке. Домой он отправится 14 февраля, — сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Минздрава России.

По словам Ольги Фокиной, Ваня чувствует себя хорошо. 16 февраля малышу исполнится год. За супругой и младшим сыном в Москву прилетит глава семейства Евгений Фокин. С тех пор, как мужчина получил ключи от новой квартиры, его, буквально, завалили подарками. Совершенно незнакомые люди прислали семье Фокиных кроватку, коляску, ходунки, детский столик и много других необходимых вещей.

11-месячный Ваня Фокин чудом выжил после взрыва в магнитогорской десятиэтажке. Ребенок провел под завалами в сильный мороз 35 часов.

Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и сильное обморожение ноги. Его доставили в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

ИСТОЧНИК KP.RU