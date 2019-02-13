2019-02-13T09:33:36+03:00
Общество

Житель Магнитогорска покрылся сыпью, отведав суши

Врачи сказали, что виноваты пищевые добавки
Ирина КАРЕЛИНА
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Суши стали причиной болезни магнитогорца. Фото из архива КПСуши стали причиной болезни магнитогорца. Фото из архива КПФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Иван Попов заказал суши в одной из доставок Магнитогорска. Ел он эту заморскую пищу не впервые, но в этот раз что-то пошло не так...

— На утро я проснулся и понял, что весь покрылся какой-то сыпью! Обратился в здравпункт. Там мне объяснили, что это из-за пищевых добавок животного происхождения. Я написал доставке суши в соцети, а они добавили меня в черный список, — рассказал Иван в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК.

Мужчина уверяет, что не страдает пищевой аллергией. В комментариях люди пишут, что это может быть реакция на краситель. Его используют недобросовестные производители, чтобы выдать дешевую рыбку за дорогой лосось. Но доказать что-то в данном случае сложно.

— Хватит есть всякую фигню. Домашняя пища — самая безопасная. Жен готовить научите, — резюмировал подписчик группы Сергей Мелентьев.

Отведав суши, мужчина покрылся сыпью. Фото: Иван Попов

Отведав суши, мужчина покрылся сыпью. Фото: Иван Попов

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ИСТОЧНИК KP.RU

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