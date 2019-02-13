2019-02-13T14:00:31+03:00
Общество

В Челябинске инвалиды сами чистят двор от снега

В управляющей компании сказали, что все и так убрано
Андрей АБРАМОВ
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Инвалиды почистили двор от снега. Фото: Владимир КорневИнвалиды почистили двор от снега. Фото: Владимир Корнев
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В Металлургическом районе люди с инвалидностью устали терпеть снежные барханы и взялись за лопаты. Представители районного общества отчистили от сугробов двор, где живет колясочник.

— К нам обратился инвалид-колясочник. Он не мог выехать из подъезда. Поэтому мы бросили клич, собрали добровольцев и почистили тротуар от снега, — сказал руководитель организации Владимир Корнев.

Челябинец, который вызвал подмогу, сообщил, что просил помощи в местной УК, но там сказали, что снег убран. Разгребать завалы пришла даже женщина с гипсом. На неубранной улице она споткнулась и повредила ногу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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