В Челябинске инвалиды сами чистят двор от снега
В Металлургическом районе люди с инвалидностью устали терпеть снежные барханы и взялись за лопаты. Представители районного общества отчистили от сугробов двор, где живет колясочник.
— К нам обратился инвалид-колясочник. Он не мог выехать из подъезда. Поэтому мы бросили клич, собрали добровольцев и почистили тротуар от снега, — сказал руководитель организации Владимир Корнев.
Челябинец, который вызвал подмогу, сообщил, что просил помощи в местной УК, но там сказали, что снег убран. Разгребать завалы пришла даже женщина с гипсом. На неубранной улице она споткнулась и повредила ногу.
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ИСТОЧНИК KP.RU