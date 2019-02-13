Житель Златоуста угрожал убийством судье во время заседания

СЕГОДНЯ 16:27 2019-02-13T16:27:58+03:00

При этом его уже судят за оскорбление представителя власти

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Сейчас в горсуде Златоуста разбирают дело 40-летнего местного жителя. Он оскорбил сотрудника органов. Свое неуважение к закону он продолжил демонстрировать во время заседания.

— Высказал угрозу убийством судье, которая рассматривала дело. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Выходит, что мужик был под подпиской, а теперь может оказаться в изоляторе. За угрозу убийством судье предусмотрено до трех лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU