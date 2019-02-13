2019-02-13T16:45:44+03:00
Общество

Полный детьми нелегальный автобус задержали полицейские под Челябинском

Водителю грозит штраф в 800 рублей
Андрей АБРАМОВ
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Сотрудники ГИБДД остановили автобус. Фото: ГУ МВД России по Челябинской областиСотрудники ГИБДД остановили автобус. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области
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Утром 13 февраля сотрудники ДПС на объездной дороге вокруг Челябинска остановили автобус. Машина была забита детьми, которые ехали в Сыростан. У водителя потребовали показать документы, позволяющие перевозить группы детей. Бумаг не оказалось.

Бизнесмены прислали на замену другой автобус с водителем, у которого документы были в порядке. Шофер первого автобуса привлечен к административной ответственности. Ему светит штраф в 800 рублей.

— На предприятии проведем проверку. Виновные будут привлечены к ответственности. Напоминаем, что необходимо ответственно подходить к соблюдению правил перевозки детей, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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