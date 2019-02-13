В Челябинске остановились цены на бензин
Они не растут уже три недели
Цены на бензин замерли. Пока... Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Цены на бензин в Челябинской области мониторит региональный УФАС. В ведомстве отмечают, что АЗС уже три недели не повышали цены. Данные отправляют в столицу, где их анализирует правительство в целях не допустить резкий рост.
Литр АИ-92 почти на всех заправках сейчас стоит дешевле 40 рублей. АИ-95 можно купить от 42,40 до 45,21 рублей. Полный список цен можно увидеть в таблице.
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ИСТОЧНИК KP.RU