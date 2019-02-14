В Челябинске подсчитали индекс счастья

СЕГОДНЯ 09:05 2019-02-14T09:20:27+03:00

И он немного ниже, чем в целом по всей стране

Изменить размер текста: A A

Социологи Челябинского филиала РАНХиГС задали челябинцам такой вопрос: «В жизни бывает всякое — и хорошее, и плохое. Но, если говорить в целом, вы счастливы или нет?».

«Определенно «да», — сказали 34,8%.

«Скорее «да»: 46,3%.

«Скорее «нет»: 9,5%.

«Определенно «нет»: 4%.

— Счастливых оказалось больше 80%, а не чувствующих свое счастье только 13%. Чаще всего о несчастье говорили мужчины старше 50 лет. По роду занятий это, как правило, неработающие пенсионеры и респонденты с низким уровнем достатка.

Социологи также рассчитали индекс счастья, который показывает, насколько счастливыми люди ощущают себя. Для Челябинска он составил 67 пунктов из возможных ста. Индекс счастья по России в целом чуть выше — 71 пункт.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

ИСТОЧНИК KP.RU