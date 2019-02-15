2019-02-15T06:39:57+03:00
Происшествия

На Южном Урале школьник надышался газом из баллончика для зажигалок и умер

У подростка остановилось сердце
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Трагедия произошла 13 февраля в Миассе. Компания подростков нанюхалась газа из баллончиков. Школьники токсикоманили прямо на улице в старой части города — недалеко от пруда. Самому младшему — 11 лет, а самому старшему -14.

Плохо стало как раз 14 -летнему подростку. Надышавшись паров бытового газа, он испытал галлюцинации. Мальчишка рванул к водоему, пробежал по льду несколько метров, а потом рухнул, как подкошенный. Прибывшие на место происшествия врачи, констатировали остановку сердца.

— По факту гибели подростка проводится доследственная проверка. Погибшему назначена судмедэкспертиза, —сообщили в Миасском следственном отделе СУ СКР по Челябинской области.

Следователи выяснили, что мальчик — токсикоман со стажем. Однако, в поле зрение правоохранительных органов ранее не попадал. Ребенок воспитывался в многодетной семье. В школе об опасном увлечении погибшего и его друзей никто не знал. В ближайшее время следователи собираются вызвать на беседу классного руководителя малолетних токсикоманов, а также других педагогов этой школы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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