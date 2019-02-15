2019-02-15T07:04:53+03:00
Общество

Смазать краску будней. 15 фасадов в нашем городе распишут мастера граффити

В Челябинске пройдет фестиваль стрит-арта
Ольга АНТОНОВА
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Зеленые лианы украшают челябинскую хрущевку. Фото: cheladmin.ruЗеленые лианы украшают челябинскую хрущевку. Фото: cheladmin.ru
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Чиркать бессмысленно баллончиком по стенам — вчерашний день. Настоящие мастера граффити оставляют в дар городам настоящие произведения искусства: преображенные здания, целые картины. Идею проведения фестиваля граффити, полезного для Челябинска, презентовали временно исполняющему полномочия главы города Владимиру Елистратову.

В компании «GraffitiRussia» вынашивали идею три года. Елистратов проект поддержал. Уже готов список фасадов, которые преобразят краской в этом году. Положительный опыт есть — один дом на Свердловском проспекте в прошлом году уже украсили лианами, довольны все: и жители, и уличные художники, и чиновники. Сочная зелень нарисованных тропических растений будто оживила скучный кирпичный фасад.

— Наш фестиваль пройдет весной. Это будет первое такое крупное событие в городе. Лучшие эскизы, которые представят со всей России на конкурс для Челябинска, мы выставим на голосование горожан, а потом претворим в жизнь на гостевых маршрутах, — рассказал директор компании Павел Щеклеин.

А еще челябинские художники добавили ноток фасаду новой школе в "Парковом". Фото: http://graffitirussia.ru/chelyabinck

А еще челябинские художники добавили ноток фасаду новой школе в "Парковом". Фото: http://graffitirussia.ru/chelyabinck

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ИСТОЧНИК KP.RU

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