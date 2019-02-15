2019-02-15T08:54:19+03:00
Происшествия

За колючку — «с радостью». В Челябинске наркокурьеры пытались передать в колонию кило дурмана

Их кореш-сиделец мечтал продавать яд сокамерникам
Ольга АНТОНОВА
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--Фото: Иван ВИСЛОВ
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Наркотические средства — в ассортименте. Такую схему мечтал наладить в колонии Челябинской области один из сужденных. Корешам на волю он передал «бизнес-план»: они поставляют ему за колючку «товар», он организует сбыт.

Но «трест» лопнул с самого начала. Трижды наркокурьеры пытались передать дурь по ту сторону забора зоны, да только сами все оказались на скамье подсудимых. И ведь не останавливали «поставшиков» аресты тех, кто уже попался с поличным!

Как сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-центре прокуратуры Челябинской области, при перевозке наркотика в августе 2017 г «соучастники были задержаны сотрудниками УФСБ России по Челябинской области. Изъято наркотическое средство массой не менее 566 граммов. Затем в ноябре — декабре 2017 г соучастники еще дважды приобретали наркотики для дальнейшего переброса на территорию колонии. И каждый раз в разном составе задерживались».

Всего за почти полгода оперативной работы у горе-курьеров изъято более килограмма гашиша и почти семь граммов каннабиса.

14 февраля Суд Курчатовского района Челябинска приговорил пятерых «поставщиков» к лишению свободы сроком от восьми до 13 лет с отбывании в колониях общего, строгого и особого режимов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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