2019-02-15T09:24:04+03:00
Общество

Детское отделение в больнице Еманжелинска действительно рушится

Ревизоры из Челябинска убедились в разрухе
Ольга АНТОНОВА
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Вот это - палата. Обратите внимание на состояние стены. Фото: "Гражданский патруль".Вот это - палата. Обратите внимание на состояние стены. Фото: "Гражданский патруль".
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В январе в соцсетях замелькали фото раздолбанных палат и коридоров детского соматического отделения Еманжелинской горбольницы №1. Однако, региональный минздрав заверил: все не так.

Детске соматическое отделение в прошлом году отремонтировано. Заменили окна, покрытие стен и полов, есть новые душевые и моечные. В этом году отремонтируют медсестринский пост для детей до года, — рассказали в пресс-службе минздрава.

С новостью не согласились активисты движения «Гражданский патруль». Они обратились в региональный Роспортребнадзор. Ревизоры выехали на место и убедились: фото разрухи правдивые. Разрушаются стены, потолки. Неисправны обогревательные приборы. Туалет не оборудован умывальником.

— За нарушения требований санитарного законодательства составлен протокол об административном правонарушении, — сообщила и. о. начальника территориального отдела Роспотребнадзора в Челябинской области Александра Кочкина.

«Гражданский патруль» требует прокуратуру Челябинской области провести проверку, в тои числе на предмет халатности. Ответа из надзорного ведомства пока нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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