Детское отделение в больнице Еманжелинска действительно рушится
В январе в соцсетях замелькали фото раздолбанных палат и коридоров детского соматического отделения Еманжелинской горбольницы №1. Однако, региональный минздрав заверил: все не так.
— Детске соматическое отделение в прошлом году отремонтировано. Заменили окна, покрытие стен и полов, есть новые душевые и моечные. В этом году отремонтируют медсестринский пост для детей до года, — рассказали в пресс-службе минздрава.
С новостью не согласились активисты движения «Гражданский патруль». Они обратились в региональный Роспортребнадзор. Ревизоры выехали на место и убедились: фото разрухи правдивые. Разрушаются стены, потолки. Неисправны обогревательные приборы. Туалет не оборудован умывальником.
— За нарушения требований санитарного законодательства составлен протокол об административном правонарушении, — сообщила и. о. начальника территориального отдела Роспотребнадзора в Челябинской области Александра Кочкина.
«Гражданский патруль» требует прокуратуру Челябинской области провести проверку, в тои числе на предмет халатности. Ответа из надзорного ведомства пока нет.
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