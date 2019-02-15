Детское отделение в больнице Еманжелинска действительно рушится

СЕГОДНЯ 09:24 2019-02-15T09:24:04+03:00

Вот это - палата. Обратите внимание на состояние стены. Фото: "Гражданский патруль".

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В январе в соцсетях замелькали фото раздолбанных палат и коридоров детского соматического отделения Еманжелинской горбольницы №1. Однако, региональный минздрав заверил: все не так.

— Детске соматическое отделение в прошлом году отремонтировано. Заменили окна, покрытие стен и полов, есть новые душевые и моечные. В этом году отремонтируют медсестринский пост для детей до года, — рассказали в пресс-службе минздрава.

С новостью не согласились активисты движения «Гражданский патруль». Они обратились в региональный Роспортребнадзор. Ревизоры выехали на место и убедились: фото разрухи правдивые. Разрушаются стены, потолки. Неисправны обогревательные приборы. Туалет не оборудован умывальником.

— За нарушения требований санитарного законодательства составлен протокол об административном правонарушении, — сообщила и. о. начальника территориального отдела Роспотребнадзора в Челябинской области Александра Кочкина.

«Гражданский патруль» требует прокуратуру Челябинской области провести проверку, в тои числе на предмет халатности. Ответа из надзорного ведомства пока нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU