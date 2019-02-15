2019-02-15T13:56:09+03:00
Общество

Челябинские полицейские в лютые морозы спасли замерзающих водителей

Благодарные шоферы позвонили на горячую линию МВД России
Ольга АНТОНОВА
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Эти скромные герои спасли людей в мороз на ледяной дороге. Фото: пресс-служба Управления ГИБДД по Челябинской области.Эти скромные герои спасли людей в мороз на ледяной дороге. Фото: пресс-служба Управления ГИБДД по Челябинской области.
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Замереть на трассе в сильный мороз — это страшно. Металл остывает быстро, и такая родная и обжитая машина превращается в склеп. В февральские морозы на трассах Челябинской области инспекторы несли службу в усиленном режиме.

На телефон «горячей линии» МВД России позвонил житель Ростова-на-Дону. Он благодарит двух сотрудников ГИБДД Челябинской области.

6 февраля инспекторы полка ДПС ГУ МВД России по Челябинской области лейтенант полиции Сабир Султанов и младший лейтенант полиции Алексей Петрухнов несли службу на объездной дороге в Сосновском районе. Полицейские обратили внимание на замерший на обочине грузовик. Водитель большегруза посетовал, что замерзла солярка.

Инспекторы ГИБДД посадили водителя в свой автомобиль, напоили горячим чаем. Отбуксировала окоченевшую машину на автокомлекс спецтехника из Сосновского района,. Полицейские помогли водителю отогревать топливную систему. Были рядом, пока он не отъехал с места.

Огромноен спасибо южноуральским инспекторам ГИБДД говорит жительница Краснодарского края. Она с семьей ехала в Омск. Под Златоустом Тойота заглохла. К автомобилю на обочине подъехал экипаж ДПС — старший лейтенант Алексей Курбатов и капитан Игорь Антонов. Замерзших путников отвезли в кафе, автомобиль эвакуатор доставил в Златоуст. Там механики автокомплекса неисправность устранили, и путешественники поехали дальше.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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