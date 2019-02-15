2019-02-15T17:01:54+03:00
Общество

Чиновники администрации Челябинска сменили костюмы на трусы

Рабочую неделю кабинетные работники завершили в спортзале
Ольга АНТОНОВА
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Ведет Владимир Елистратов! Фото: Владимир Сафонов.Ведет Владимир Елистратов! Фото: Владимир Сафонов.
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Пятница, ЗОЖ! В последний рабочий день недели, 15 февраля, временно исполняющий обязанности главы Челябинска Владимир Елистратов сыграл в футбол. В его команде — подчиненные из администрации города. Чиновники, кажется, с удовольствием сменили строгие костюмы на футбольные трусы.

Противниками стали бойцы студенческих отрядов Челябинска. Команды сошлись, нет, не на стадионе — все же морозно, в зале Дворца спорта «Метар». И сыграли в мини-футбол.

Опыт против молодости — вы бы на кого поставили? Выиграла команда Владимира Елистратова. Игра была жаркой: 7:4!

Елистратов — приверженец активного образа жизни. В молодости занимался боксом. Внуков приучает к хоккею: был замечен с тремя детишками на матче «Трактора».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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