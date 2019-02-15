Чиновники администрации Челябинска сменили костюмы на трусы
Пятница, ЗОЖ! В последний рабочий день недели, 15 февраля, временно исполняющий обязанности главы Челябинска Владимир Елистратов сыграл в футбол. В его команде — подчиненные из администрации города. Чиновники, кажется, с удовольствием сменили строгие костюмы на футбольные трусы.
Противниками стали бойцы студенческих отрядов Челябинска. Команды сошлись, нет, не на стадионе — все же морозно, в зале Дворца спорта «Метар». И сыграли в мини-футбол.
Опыт против молодости — вы бы на кого поставили? Выиграла команда Владимира Елистратова. Игра была жаркой: 7:4!
Елистратов — приверженец активного образа жизни. В молодости занимался боксом. Внуков приучает к хоккею: был замечен с тремя детишками на матче «Трактора».
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ИСТОЧНИК KP.RU