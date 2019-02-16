В Челябинской области «легковушка» вылетела на остановку и разнесла ларек

СЕГОДНЯ 13:09 2019-02-16T13:09:14+03:00

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ДТП произошло в ночь на 16 февраля в Миассе. На улице Лихачева водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением, вылетел на автобусную остановку и протаранила ларек.

Очевидцы утверждают, что «легковушка» летела на огромной скорости. К счастью, людей на остановке в этот момент не было. Машина сначала разнесла фасад торговый павильон, а затем задела киоск «Роспечать».

— Водитель был пьян. В салона вместе с ним находилось три пассажира. Все они сбежали, до приезда полиции, бросив автомобиль, — пишут в социальных сетях свидетели происшествия.

Официальных комментариев по данному ДТП пока нет. Известно, что сотрудники ГИБДД увезли автомобиль на охраняемую стоянку. Обстоятельства аварии устанавливаются.

По словам местных жителей, ночное ДТП далеко не первое на этом участке дороги. В прошлом году в киоск «Роспечать» на большой скорости влетела иномарка. Водитель погиб.

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ИСТОЧНИК KP.RU