2019-02-16T13:09:14+03:00
Происшествия

В Челябинской области «легковушка» вылетела на остановку и разнесла ларек

Водитель сбежал с места происшествия
Ульяна ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Фото: vk.com "Инцидент Миасс". Автор: Евгений ПируевФото: vk.com "Инцидент Миасс". Автор: Евгений Пируев
Изменить размер текста:

ДТП произошло в ночь на 16 февраля в Миассе. На улице Лихачева водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением, вылетел на автобусную остановку и протаранила ларек.

Очевидцы утверждают, что «легковушка» летела на огромной скорости. К счастью, людей на остановке в этот момент не было. Машина сначала разнесла фасад торговый павильон, а затем задела киоск «Роспечать».

— Водитель был пьян. В салона вместе с ним находилось три пассажира. Все они сбежали, до приезда полиции, бросив автомобиль, — пишут в социальных сетях свидетели происшествия.

Официальных комментариев по данному ДТП пока нет. Известно, что сотрудники ГИБДД увезли автомобиль на охраняемую стоянку. Обстоятельства аварии устанавливаются.

По словам местных жителей, ночное ДТП далеко не первое на этом участке дороги. В прошлом году в киоск «Роспечать» на большой скорости влетела иномарка. Водитель погиб.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
МЧС рекомендует ввести особый противопожарный режим в одном из районов Южного Урала
Южноуральцы собирают деньги на похороны братьям-близнецам, погибшим в ДТП
Бывшего главврача магнитогорской больницы будут судить за хищение 35 млн рублей
Чиновники администрации Челябинска сменили костюмы на трусы
Магнитогорского пенсионера обчистила «ясновидящая коммунальщица»
Челябинские полицейские в лютые морозы спасли замерзающих водителей
В Челябинской области мать, до смерти напоившая младенца водкой, избежала тюрьмы
НА ЧМК объяснили, почему выброс хлороводорода в Челябинске невозможен
Брошенный на улице Чебаркуля старик с запиской обретет новый дом
Детское отделение в больнице Еманжелинска действительно рушится
За колючку — «с радостью». В Челябинске наркокурьеры пытались передать в колонию кило дурмана
Смазать краску будней. 15 фасадов в нашем городе распишут мастера граффити
На Южном Урале школьник надышался газом из баллончика для зажигалок и умер
В Челябинске из мальчишек предлагают бесплатно сделать настоящих мужиков
Котлета со скрепкой и шаурма с шерстью: жители Магнитогорска все чаще жалуются на фастфуд
Допрыгались: пятилетние мальчик и девочка из Челябинской области дважды попали в Книгу рекордов
Житель Челябинска продает «чудесный смог» и воду-незамерзайку из реки Миасс
В День Святого Валентина в Челябинске выдра Ваня сделал предложение выдре Мане
Улицу Магнитогорска, где взорвался дом, предлагают переименовать в честь Вани Фокина
В Челябинске Филипп Киркоров скоротал вечер с «Фавориткой» в кино
На торгах по дорожному аукциону в Челябинской области заподозрили сговор
Экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич передал видео-привет землякам