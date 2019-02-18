В Челябинской области пропала 16-летняя девушка

СЕГОДНЯ 16:16 2019-02-18T16:18:53+03:00

Если вы знаете, где эта девушка, позвоните в полицию по номеру 02. Фото: Легион-СПАС

Изменить размер текста: A A

В Магнитогорске с 7 февраля ищут Олесю Конюхову. В этот день она ушла из дома по улице Жукова, 6 и не вернулась. Связи с Олесей нет, телефон недоступен. Родным в поисках помогает полиция и волонтеры поискового отряда «Легион-СПАС». Поисковики просят откликнуться тех, кто что-либо знает о местонахождении Олеси.

Девушка была одета в синюю спортивную куртку, черные джинсы, голубые кроссовки из замши. Особые приметы: между указательным и средним пальцем на правой руке татуировка в виде надписи на английском языке.

Если вы видели Олесю, или знаете, где она находится, позвоните по телефонам: 02, +7 909 097 72 60 (Раис) или +7 967 869 87 33 (Александр).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

ИСТОЧНИК KP.RU