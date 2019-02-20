2019-02-20T13:51:01+03:00
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Цены на бензин в Челябинске не растут уже месяц

Уникальный феномен зафиксировала антимонопольная служба
Андрей АБРАМОВ
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В Челябинске замерли ценники на бензин. Фото: Евгения ГУСЕВАВ Челябинске замерли ценники на бензин. Фото: Евгения ГУСЕВА
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Ценники на АЗС Челябинска не переписывали уже четыре недели подряд. Они замерли на тех же отметках, что и в конце января, когда их последний раз поднимали. Это довольно редкая ситуация для рынка: обычно, есть хотя бы небольшие колебания в пару копеек, но пока в Челябинске продавцы топлива держат «планку».

Все цены можете посмотреть в таблице.

Таблица предоставлена УФАС региона.

Таблица предоставлена УФАС региона.

— Мы проводим мониторинг мелкооптовых и розничных цен на нефтепродукты у «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», «Газпромнефть-Центр», «Башнефть-Розница» и у независимого поставщика «Регион» на территории Челябинской области. Информация оперативно направляется в Центральный аппарат для изучения соответствия ценовой политики нефтяных компаний заключенному соглашению с правительством по стабилизации топливного рынка, — сообщили в пресс-службе УФАС России по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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