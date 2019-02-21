2019-02-21T08:06:26+03:00
Общество

Посылки и письма челябинцев будут приходить адресатам на сутки раньше

В почтовых отделениях Челябинска ввели вечернюю выемку отправлений
Лидия ПЕСКОВА
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Фото: пресс-служба Челябинского филиала "Почты России".Фото: пресс-служба Челябинского филиала "Почты России".
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Посылки и письма с крупных почтовых отделений Челябинска теперь забирают не только утром и днем, но еще и по вечерам, сообщает пресс-служба Челябинского филиала «Почты России».

— Дополнительный рейс машины делают перед самым закрытием отделений. Таким образом, письма и посылки, принятые от клиентов в вечернее время, не задерживаются в почтовых офисах, а отправляются на магистральные маршруты в те же сутки. Сроки доставки в этом случае сокращаются минимум на один день, — замечают в пресс-службе.

Также выросло число рейсов в Екатеринбург. Теперь почтовое сообщение между двумя регионами осуществляется дважды в сутки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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