Посылки и письма челябинцев будут приходить адресатам на сутки раньше
Посылки и письма с крупных почтовых отделений Челябинска теперь забирают не только утром и днем, но еще и по вечерам, сообщает пресс-служба Челябинского филиала «Почты России».
— Дополнительный рейс машины делают перед самым закрытием отделений. Таким образом, письма и посылки, принятые от клиентов в вечернее время, не задерживаются в почтовых офисах, а отправляются на магистральные маршруты в те же сутки. Сроки доставки в этом случае сокращаются минимум на один день, — замечают в пресс-службе.
Также выросло число рейсов в Екатеринбург. Теперь почтовое сообщение между двумя регионами осуществляется дважды в сутки.
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ИСТОЧНИК KP.RU