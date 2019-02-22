Спасти птаху. Челябинцев просят помочь птицам пережить остаток зимы

СЕГОДНЯ 08:59 2019-02-22T08:59:20+03:00

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Из десяти синичек зиму переживает лишь одна птаха. Такая вот печальная статистика. Канун весны — самое тяжелое время для пернатых. Зимние запасы на деревьях и кустарниках — ягоды рябины, калины, боярышника — подъедены. А до теплых дней еще очень далеко.

Потому людям нужно прийти не помощь крылатым соседям. В конце концов, отблагодарить за то, что в теплое время года птицы спасают наши сады и огороды от нашествия насекомых-вредителей, сохраняют зелень в городах. Всего-то и нужно смастерить кормушку и наполнять ее зерновой смесью, подсолнечными семечками и кусочками сала. Сало для птах особенно важно: оно поддерживает энергию и дает калории.

В Челябинской области стартовала экологическая акция «Поможем перезимовать нашим пернатым друзьям». Авторы — министерство экологии Челябинской области и областное орнитологическое общество. Неравнодушным челябинцам предлагается изготовить и разместить кормушки для мелких птиц, подкармливая их до теплых времен. Фотоотчеты нужно на странице министерства в социальной сети ВКонтакте.

Хорошо, если к доброму делу взрослые подключат детишек. Глядишь, они не будут разорять гнезда и травить живые души.

Акция продлится до конца марта. 25 марта начнется подведение итогов акции, а 29 марта — награждение всех участников.

Прочесть положение о конкурсе можно на сайте министерства экологии.

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ИСТОЧНИК KP.RU