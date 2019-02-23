В Челябинской области водитель сбил 9-летнего ребенка на пешеходном переходе

СЕГОДНЯ 15:00 2019-02-23T15:00:50+03:00

Мальчика с травмами увезли в больницу, по словам знакомых семьи, его ждет операция [видео]

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В Копейске третьеклассник попал на «зебре» под колеса «Жигулей». ДТП произошло днем 22 февраля на улице Кирова у дома №10.

Мальчик возвращался домой с прогулки, переходил дорогу. И тут его на скорости сбил водитель «пятерки». Возможно, шофер не увидел ребенка из-за поворачивающей «Газели». Но автомобилист даже не притормозил перед переходом. Хотя с другой стороны тоже стояли пешеходы.

— Мальчик выбежал на дорогу, не смотря по сторонам. Водитель не пьяный. Просто не успел сориентироваться. Я на прошлой неделе на этом пешеходнике упала сильно. Там очень скользко. Невозможно моментально остановиться. Водитель остался на месте, не скрылся, — написала очевидица Ольга в группе во ВКонтакте «Копейск [В]Теме» .

— Ребенка увезли в больницу на операцию в Челябинск. Мальчик воспитывается бабушкой, — рассказала знакомая семьи Екатерина.

Сейчас в ДТП разбираются госавтоинспекторы, устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

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В Копейске сбили школьника на пешеходном переходе.Еще больше видео про Копейск тут: vk.com/chel_kop vk.com/chel_kop vk.com/chel_kop

ИСТОЧНИК KP.RU