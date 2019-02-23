2019-02-23T15:00:50+03:00
Происшествия

В Челябинской области водитель сбил 9-летнего ребенка на пешеходном переходе

Мальчика с травмами увезли в больницу, по словам знакомых семьи, его ждет операция [видео]
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
ДТП произошло на нерегулируемом переходе. Фото: кадр с видео.ДТП произошло на нерегулируемом переходе. Фото: кадр с видео.
Изменить размер текста:

В Копейске третьеклассник попал на «зебре» под колеса «Жигулей». ДТП произошло днем 22 февраля на улице Кирова у дома №10.

Мальчик возвращался домой с прогулки, переходил дорогу. И тут его на скорости сбил водитель «пятерки». Возможно, шофер не увидел ребенка из-за поворачивающей «Газели». Но автомобилист даже не притормозил перед переходом. Хотя с другой стороны тоже стояли пешеходы.

— Мальчик выбежал на дорогу, не смотря по сторонам. Водитель не пьяный. Просто не успел сориентироваться. Я на прошлой неделе на этом пешеходнике упала сильно. Там очень скользко. Невозможно моментально остановиться. Водитель остался на месте, не скрылся, — написала очевидица Ольга в группе во ВКонтакте «Копейск [В]Теме» .

— Ребенка увезли в больницу на операцию в Челябинск. Мальчик воспитывается бабушкой, — рассказала знакомая семьи Екатерина.

Сейчас в ДТП разбираются госавтоинспекторы, устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

В Копейске сбили школьника на пешеходном переходе.Еще больше видео про Копейск тут: vk.com/chel_kop vk.com/chel_kop vk.com/chel_kop

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожар в девятиэтажке Челябинска попал на видео
В Кургане инспекторы ГИБДД вместе с автомобилистами выстроили машины в огромную звезду
В Челябинской области на трассе М5 вспыхнула легковушка
В Челябинске по горячим следам поймали рецидивиста, грабившего ларьки
Собака и инспектор ГИБДД из Челябинска попали «под раздачу» в «Вечернем Урганте»
«Трактор» уступил СКА в последнем матче регулярного чемпионата КХЛ
Четверо из шестнадцати. Определены кандидаты на пост мэра Челябинска
Глава Озерска рассказал, кого и как наказали за забытого на веранде детсадовца
Юным челябинцам вручили билеты на цирк Никулина
Стала известна причина смерти воспитанницы приюта в Троицке
Парень из Челябинской области бросил престижную карьеру, чтобы петь
Состоятельные челябинцы мечтают сдать свои особняки
Воспитанница приюта умерла, вернувшись из школы в Челябинской области
В Кыштым привезли мощи Святителя Николая Чудотворца
Энергетики перестали выставлять челябинцам пеню за свет
На железнодорожном вокзале Челябинска весь багаж просветят рентгеном