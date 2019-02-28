Жители Еманжелинска отругали Ирину Шейк за то, что ни разу не пришла на встречу одноклассников
В соцсети Twitter бывшие одноклассники Ирины Шейк обсудили настоящее и прошлое известной модели.
— Моя знакомая училась в одной школе с Ириной Шейк и рассказывала, как ее дразнили, обзывали обезьяной и гнобили за бедную одежду. И потом добавляет: «Ну Ира зазналась, конечно, ни разу с одноклассниками не встретилась». Хаха, дай угадаю почему, — написала Жительница Еманжелинска Светлана Чалова.
Напомним, что детство модели прошло в маленьком городке Еманжелинске Челябинской области.
Среди комментаторов поста также нашлись те, кто учился с Шейк в одной школе. Они припомнили недовольство учителей ее поведением (за что именно, не поясняется) и даже тройку по русскому языку.
— Сходить на вручение премии Оскар? А, может, лучше на встречу одноклассников в Еманжелинск? — сарказмом ответил комментаторам пользователь соцсети Игорь Китченко.
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ИСТОЧНИК KP.RU