2019-02-28T04:14:48+03:00
Звезды

Жители Еманжелинска отругали Ирину Шейк за то, что ни разу не пришла на встречу одноклассников

Прошлое известной модели обсудили в соцсетях люди, которые вместе с ней учились
Ирина КАРЕЛИНА
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"Простите, но меня одноклассники ждут...""Простите, но меня одноклассники ждут..."Фото: Евгения ГУСЕВА
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В соцсети Twitter бывшие одноклассники Ирины Шейк обсудили настоящее и прошлое известной модели.

— Моя знакомая училась в одной школе с Ириной Шейк и рассказывала, как ее дразнили, обзывали обезьяной и гнобили за бедную одежду. И потом добавляет: «Ну Ира зазналась, конечно, ни разу с одноклассниками не встретилась». Хаха, дай угадаю почему, — написала Жительница Еманжелинска Светлана Чалова.

Напомним, что детство модели прошло в маленьком городке Еманжелинске Челябинской области.

Среди комментаторов поста также нашлись те, кто учился с Шейк в одной школе. Они припомнили недовольство учителей ее поведением (за что именно, не поясняется) и даже тройку по русскому языку.

— Сходить на вручение премии Оскар? А, может, лучше на встречу одноклассников в Еманжелинск? — сарказмом ответил комментаторам пользователь соцсети Игорь Китченко.

Обсуждение в "Твиттере"

Обсуждение в "Твиттере"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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