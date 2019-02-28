Полиция рассказала, кто убил священника и его дочь в ДТП под Челябинском

СЕГОДНЯ 06:38 2019-02-28T06:38:35+03:00

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Клирик храма в Миасском Кирилл Шаламов и его дочь-подросток погибли в ДТП с автовозом у поселка Вахрушево в минувший вторник, 26 февраля. Чуть позже полиция установила, кто стал виновником этой аварии — это третий участник, 21-летний водитель Audi A4, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

— Молодой человек выехал на встречную полосу и врезался в Renault Duster, где сидели священник и девушка. Их машину выбросило под автовоз, — говорят в главке.

Клирик и его 16-летняя дочка погибли на месте. Дома священника ждала жена с десятилетним сыном.

Возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU