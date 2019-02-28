2019-02-28T08:12:59+03:00
Происшествия

Заводчанину дали год колонии за смерть работника в Челябинской области

Сотрудник сорвался с высоты
Андрей АБРАМОВ
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Мастер завода из Сатки получил срок за смерть сотрудника. В октябре прошлого года он отправил двух электромонтеров на крышу одного из цехов. При этом у них не было специальных удостоверений, которые дают право работать на высоте. Один из монтеров поскользнулся и рухнул на асфальт с высоты 18 метров.

Врачи не смогли спасти мужчину. Стали разбираться, кто повинен в смерти. Завели уголовное дело за нарушение требований охраны труда. Привлекли мастера участка, который не проконтролировал работы.

— В суде он вину признал, выплатил семье 30 тысяч рублей и принес извинения родным. Суд назначил виновному один год лишения свободы в колонии-поселении, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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