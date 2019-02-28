В Челябинской области задержали мигранта, который откусил ухо соотечественнику

СЕГОДНЯ 08:23 2019-02-28T08:23:42+03:00

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35-летнего уроженца Кыргызстана задержали в Челябинской области. Его проверяла миграционная служба и обнаружила, что у себя на родине он числится в оперативных сводках. Во время посиделок он избил знакомого и откусил ему ухо.

Гастарбайтера задержали и поместили под стражу. Генпрокурор России подписал приказ об экстрадиции. На родине его будет встречать местная милиция.

— За совершение данного преступления в Кыргызской Республике ему грозит до восьми лет колонии, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU