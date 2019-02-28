В Челябинской области задержали мигранта, который откусил ухо соотечественнику
35-летнего уроженца Кыргызстана задержали в Челябинской области. Его проверяла миграционная служба и обнаружила, что у себя на родине он числится в оперативных сводках. Во время посиделок он избил знакомого и откусил ему ухо.
Гастарбайтера задержали и поместили под стражу. Генпрокурор России подписал приказ об экстрадиции. На родине его будет встречать местная милиция.
— За совершение данного преступления в Кыргызской Республике ему грозит до восьми лет колонии, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU