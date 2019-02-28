Полицейские из Челябинской области одели и отогрели усталого путника, который шел пешком через полстраны

СЕГОДНЯ 09:05 2019-02-28T09:06:36+03:00

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В дежурную часть полиции Златоуста позвонил мужчина, который брел по трассе уже много недель. Рассказал, что работал в Ставропольском крае, но там у него не сложилось и он решил вернуться в родную Амурскую область. Правда денег на билет не было и он пошел пешком. Регины разделяют свыше тысячи километров дорог. В Челябинской области силы его окончательно покинули и он позвонил 112.

На место отправили ближайшие экипаж ДПС.

— Он был без документов, плохо одет, обут, выглядел очень уставшим. Мы отвезли его в отдел. Нашли теплую одежду и обувь, напоили горячим чаем. Он рассказал, что заряжал телефон в придорожных кафе, где и питался, — сообщили полицейские, которые пришли на помощь.

Сейчас путника приютили в социальном центре. Помогут сделать новые документы. Правда как он доберется на родину — пока неясно.

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ИСТОЧНИК KP.RU