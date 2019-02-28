2019-02-28T11:23:36+03:00
Общество

Рабочих ММК поздравили танцем живота на пересменке

Видео, снятое в цехе Магнитогорского металлургического комбината, попало в соцсеть
Андрей СОКОЛОВ
Поделиться:
Фото: vk.com "Я работаю на ММК"Фото: vk.com "Я работаю на ММК"
Изменить размер текста:

Ролик появился в соцсетях утром 28 февраля. На кадрах зал для совещаний листопрокатного цеха №5 ММК. Перед рабочими в спецодежде девушка в восточном наряде исполняет волнующий танец живота. Восторженных лиц зрителей не видно — видео снято с галерки на встречном собрании во время пересменки.

«Вот такое у нас доброе утро!» — пишет автор поста.

Ролик выложил в соцсеть один сотрудников цеха. Вероятно, решил похвастаться.

Рабочих завода в Челябинске поздравили танцем живота.Видео: группа Я работаю на ММК /vk.com

— И часто у них так собрания проходят? Может, это тренинг для женщин о том, как правильно встречать мужа с работы? — ломают голову пользователи соцсетей.

— Танцовщицу пригласили поздравить рабочих с двумя праздничными датами: с прошедшим 23 февраля и с наступающим 8 марта, — пояснил корреспонденту «Комсомольской правды»-Челябинск» автор видео.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Судебные приставы из Челябинской области заставили алиментщика жениться на матери брошенного когда-то сына
Чиновников администрации Троицка поймали на взятках от дорожников
Полицейские из Челябинской области одели и отогрели усталого путника, который шел пешком через полстраны
Собутыльники увезли в лес жителя Челябинской области и убили из-за того, что он был против курения
В Челябинской области задержали мигранта, который откусил ухо соотечественнику
Заводчанину дали год колонии за смерть работника в Челябинской области
Полиция рассказала, кто спровоцировала гибель священника и его дочери в ДТП под Челябинском
Убивший сестру-студентку житель Челябинска признан невменяемым
Госэкспертиза изменила проект конгресс-холла на набережной Миасса
Мэрия Челябинска ушла в отставку после выборов главы города
Жители Еманжелинска отругали Ирину Шейк за то, что ни разу не пришла на встречу одноклассников