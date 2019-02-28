Рабочих ММК поздравили танцем живота на пересменке
Ролик появился в соцсетях утром 28 февраля. На кадрах зал для совещаний листопрокатного цеха №5 ММК. Перед рабочими в спецодежде девушка в восточном наряде исполняет волнующий танец живота. Восторженных лиц зрителей не видно — видео снято с галерки на встречном собрании во время пересменки.
«Вот такое у нас доброе утро!» — пишет автор поста.
Ролик выложил в соцсеть один сотрудников цеха. Вероятно, решил похвастаться.
Рабочих завода в Челябинске поздравили танцем живота.Видео: группа Я работаю на ММК /vk.com
— И часто у них так собрания проходят? Может, это тренинг для женщин о том, как правильно встречать мужа с работы? — ломают голову пользователи соцсетей.
— Танцовщицу пригласили поздравить рабочих с двумя праздничными датами: с прошедшим 23 февраля и с наступающим 8 марта, — пояснил корреспонденту «Комсомольской правды»-Челябинск» автор видео.
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ИСТОЧНИК KP.RU