Рабочих ММК поздравили танцем живота на пересменке

СЕГОДНЯ 11:03 2019-02-28T11:23:36+03:00

Фото: vk.com "Я работаю на ММК"

Видео, снятое в цехе Магнитогорского металлургического комбината, попало в соцсеть

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Ролик появился в соцсетях утром 28 февраля. На кадрах зал для совещаний листопрокатного цеха №5 ММК. Перед рабочими в спецодежде девушка в восточном наряде исполняет волнующий танец живота. Восторженных лиц зрителей не видно — видео снято с галерки на встречном собрании во время пересменки.

«Вот такое у нас доброе утро!» — пишет автор поста.

Ролик выложил в соцсеть один сотрудников цеха. Вероятно, решил похвастаться.

Рабочих завода в Челябинске поздравили танцем живота.Видео: группа Я работаю на ММК /vk.com

— И часто у них так собрания проходят? Может, это тренинг для женщин о том, как правильно встречать мужа с работы? — ломают голову пользователи соцсетей.

— Танцовщицу пригласили поздравить рабочих с двумя праздничными датами: с прошедшим 23 февраля и с наступающим 8 марта, — пояснил корреспонденту «Комсомольской правды»-Челябинск» автор видео.

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ИСТОЧНИК KP.RU