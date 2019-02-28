2019-02-28T12:27:47+03:00
Общество

Судебные приставы из Челябинской области заставили алиментщика жениться на матери брошенного когда-то сына

В противном случае мужчина мог отправиться в изолятор
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Житель Азербайджана приехал на заработки в Челябинскую область. А за ним следом на Южный Урал прилетело постановление о взыскании алиментов на кроху-сына. О ребенке мужчина не подозревал и платить алименты он не собирался. Тогда за дело взялись судебные приставы, сообщает пресс-служба УФССП по Челябинской области.

Под давлением приставов 37-летний азербайджанец пару раз перечислил ребенку по пять тысяч рублей, хотя должен был платить по восемь тысяч каждый месяц.

— В связи с растущим долгом мужчине назначил 30 часов общественных работ. Часы он отработал, а выплачивать алименты не начал. Когда приставы заявили, что должник может стать фигурантом уголовного дела, должник решил вернуться домой и помириться с гражданской женой. Однако пересечь границу он не мог из-за большого долга, его ограничили в праве выезда, — замечают в пресс-службе.

Тогда мужчина уговорил приставов связаться с его супругой по видеосвязи. Женщина подтвердила, что не имеет претензий к мужу и ждет его в Азербайджане. Некогда близкие друг другу люди решили наладить совместную жизнь. А подтолкнули их к этому шагу наши судебные приставы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Чиновников администрации Троицка поймали на взятках от дорожников
Рабочих ММК поздравили танцем живота на пересменке
Полицейские из Челябинской области одели и отогрели усталого путника, который шел пешком через полстраны
Собутыльники увезли в лес жителя Челябинской области и убили из-за того, что он был против курения
В Челябинской области задержали мигранта, который откусил ухо соотечественнику
Заводчанину дали год колонии за смерть работника в Челябинской области
Полиция рассказала, кто спровоцировала гибель священника и его дочери в ДТП под Челябинском
Убивший сестру-студентку житель Челябинска признан невменяемым
Госэкспертиза изменила проект конгресс-холла на набережной Миасса
Мэрия Челябинска ушла в отставку после выборов главы города
Жители Еманжелинска отругали Ирину Шейк за то, что ни разу не пришла на встречу одноклассников