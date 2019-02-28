2019-02-28T14:29:08+03:00
Общество

Ученики пожаловались на гниющую школу в Челябинской области

Из-за дырявой крыши три этажа здания покрылись грибком
Лидия ПЕСКОВА
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Все потолки в подтеках. Фото: "Гражданский патруль".Все потолки в подтеках. Фото: "Гражданский патруль".
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Ученики Ашинской школы № 2 пожаловались в общественную организацию «Гражданский патруль» на удручающее состояние своего заведения. Стены здания стоят в мокрых подтеках и в плесени, из-за запаха сырости учиться в нем невозможно.

Краска нп полу лупится. Фото: "Гражданский патруль".

Краска нп полу лупится. Фото: "Гражданский патруль".

— Сырость, грибок не допустимы в образовательных учреждениях. Они могут ударить по здоровью учащихся. На состояние школы больно смотреть: крыша течет, напольная краска облупилась. Администрация города срочно должна принять какие-то меры по ремонту здания, — говорит представитель «Гражданского патруля» в Аше Валерий Кочергин.

В четверг, 28 февраля, общественная организация по защите прав потребителей «Гражданский патруль» обратилась в Роспотребнадзор с просьбой проверить санитарное состояние школы. Активисты надеются, что после этого здание все-таки приведут в порядок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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