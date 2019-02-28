2019-02-28T14:38:00+03:00
Общество

Троица обчистила магазин сотовой связи в Челябинской области

Каждому грозит десятка на зоне
Лидия ПЕСКОВА
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Следы разбойного нападения на салон сотовой связи. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.Следы разбойного нападения на салон сотовой связи. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.
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Магазин сотовой связи в центре Верхнего Уфалея пострадал вечером в среду, 27 февраля, от налета бандитов. Припугнув продавца чем-то похожим на пистолет, трое в масках похитили 23 сотовых телефона на суммы больше 370 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

— В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий в Екатеринбурге были задержаны три местных жителя, причастных к этому ограблению. Двоим преступникам по 28 лет, до этого они не были судимы. Третий мужчина, 26-летний, судимый, — рассказали в главке.

В следственном отделе полиции Верхнего Уфалея возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемым грозит серьезное наказание — до десяти лет лишения свободы.

Украденные телефоны преступники успели продать — вещдоки ищут.

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Троица обчистила магазин сотовой связи в Челябинской области.Видео: МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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