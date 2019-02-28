2019-02-28T15:26:15+03:00
Общество

На Алом поле в Челябинске хотят поставить 9-метровый монумент Александру II

А сквер назвать Александровской площадью
Лидия ПЕСКОВА
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Александр II. Фото: Википедия.Александр II. Фото: Википедия.
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Российский бизнесмен и меценат Константин Малофеев предложил городу установить на Алом поле каменного Александра II. Монумент высотой девять метров может появиться уже к концу 2021 года напротив храма Александра Невского, сообщает челябинское отделение общества «Двуглавый орел».

Новый памятник должен стать точной копией монумента царю-реформатору, который был установлен, а позже разрушен в городе Златоусте. Александр II одет в генеральскую форму, а в его правую руку вложен манифест об отмене крепостного права. 50% расходов на монумент предприниматель готов взять на себя, а остаток просит оплатить город.

К 800-летию Александра Невского, которое будут отмечать в 2021 году, Малофеев также предлагает переименовать Алое Поле в Александровскую площадь, а Свердловский проспект — в Лесную улицу или в Невский проспект.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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