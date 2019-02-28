Экс-чиновница Роспотребнадзора из Челябинской области вернула бизнесмену подлежащие уничтожению сигареты и водку
В Карталах осуждена бывшая сотрудница Роспотребнадзора, признанная виновной в получении взятки, превышении должностных полномочий и служебном подлоге, сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.
— В 2017-м году осужденная проводила проверку по административному производству, в ходе которой у местного жителя было изъято несколько тысяч немаркированных пачек табачной продукции и несколько коробок немаркированного алкоголя. Мировой судья принял решение уничтожить изъятое. Вместо этого, дама за взятку в 35 тысяч рублей вернула немаркированную продукцию владельцу, а в суд предоставила фиктивный акт об ее уничтожении, — сообщает пресс-служба.
Женщину приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно. Помимо этого, она должна выплатить штраф в размере 30 тысяч.
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ИСТОЧНИК KP.RU