Будущие педагоги встретят весну танцевальным марафоном в Челябинске
Финал танцевального проекта «Весеннее настроение» пройдет 1 марта в конгресс-отеле «Малахит». Сто двадцать пар из ЮУрГГПУ — преподаватели, студенты и сотрудники вуза — закружатся в танце, сообщает пресс-служба вуза.
Танцевальный марафон — весенняя традиция Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета. Почти два месяца участники проекта учились танцевать разные виды вальса, знакомились с его историей и законами исполнения.
В качестве хореографа проекта выступает руководитель танцевальной команды гуманитарно-педагогического университета «Неприкасаемые» Алексей Кротов. Первого марта будущим учителям и сотрудникам вуза предстоит принять участие в танце-шествии «Полонез» и в финальном танцевальном эстрадном миксе.
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ИСТОЧНИК KP.RU