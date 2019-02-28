2019-02-28T17:12:12+03:00
Общество

Будущие педагоги встретят весну танцевальным марафоном в Челябинске

К празднику готовились почти два месяца
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Настроение - танцевальное. Фото: пресс-служба вуза.Настроение - танцевальное. Фото: пресс-служба вуза.
Изменить размер текста:

Финал танцевального проекта «Весеннее настроение» пройдет 1 марта в конгресс-отеле «Малахит». Сто двадцать пар из ЮУрГГПУ — преподаватели, студенты и сотрудники вуза — закружатся в танце, сообщает пресс-служба вуза.

Танцевальный марафон — весенняя традиция Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета. Почти два месяца участники проекта учились танцевать разные виды вальса, знакомились с его историей и законами исполнения.

В качестве хореографа проекта выступает руководитель танцевальной команды гуманитарно-педагогического университета «Неприкасаемые» Алексей Кротов. Первого марта будущим учителям и сотрудникам вуза предстоит принять участие в танце-шествии «Полонез» и в финальном танцевальном эстрадном миксе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Экс-чиновница Роспотребнадзора из Челябинской области вернула бизнесмену подлежащие уничтожению сигареты и водку
С подачи полицейских в Челябинске могут создать еще один район
На Алом поле в Челябинске хотят поставить 9-метровый монумент Александру II
Эксперты рассказали, сколько тратят молодожены на свадьбу в Челябинске
Троица обчистила магазин сотовой связи в Челябинской области
Ученики пожаловались на гниющую школу в Челябинской области
Судебные приставы из Челябинской области заставили алиментщика жениться на матери брошенного когда-то сына
Чиновников администрации Троицка поймали на взятках от дорожников
Рабочих ММК поздравили танцем живота на пересменке
Полицейские из Челябинской области одели и отогрели усталого путника, который шел пешком через полстраны
Собутыльники увезли в лес жителя Челябинской области и убили из-за того, что он был против курения
В Челябинской области задержали мигранта, который откусил ухо соотечественнику
Заводчанину дали год колонии за смерть работника в Челябинской области
Полиция рассказала, кто спровоцировала гибель священника и его дочери в ДТП под Челябинском
Убивший сестру-студентку житель Челябинска признан невменяемым
Госэкспертиза изменила проект конгресс-холла на набережной Миасса
Мэрия Челябинска ушла в отставку после выборов главы города
Жители Еманжелинска отругали Ирину Шейк за то, что ни разу не пришла на встречу одноклассников