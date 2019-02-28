«Трактор» уступил «Автомобилисту» во втором матче серии плей-офф — 2:4

СЕГОДНЯ 19:41 2019-02-28T19:41:09+03:00

Счет в противостоянии двух уральских клубов стал 2-0 в пользу команды из Екатеринбурга

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Напомним, в первой игре «медведи» уступили лидеру Восточной конференции КХЛ с «сухим» счетом 0:3. В ответном матче серии после стартового периода счет на табло был равный — 1:1. Хозяева открыли счет. Черно-белые а в самом конце 20-минутки ответили голом Григория Желдакова.

Во втором отрезке Доус и Голышев, забросив по шайбе, доводят счет до 3:1. В третьем периоде арбитр не засчитал шайбу форварда «Авто» Найджела Доуса, определив атаку вратаря.

Кстати, на старте заключительного периода букмекеры. Не веря в победу гостей, оценивали шансы «Трактора» на успех — 1 к 40. Их сомнения «Авто» подтвердил, забросив в большинстве четвертую шайбу. Однако, «Трактор» также в большинстве снова сократил счет до 4:2 (гол на счету Антона Глинкина). Такой счет сохранился до конца встречи. Счет в ¼ финала серии плей-офф до трех побед стал 2-0 в пользу «Автомобилиста».

2-го, и если потребуется 4-го марта «Трактор» сыграет со своими северными соседями в Челябинске.

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ИСТОЧНИК KP.RU