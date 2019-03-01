«Диагноз» дому в Магнитогорске, где взорвался бытовой газ, вынесут до 1 апреля

СЕГОДНЯ 10:31 2019-03-01T10:31:54+03:00

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На сайте администрации Магнитогорска постоянно публикуются данные обследования дома №164 по пр. Карла Маркса, где ранним утром 31 декабря прогремел взрыв. Обрушился 7 подъезд, погибло 39 человек. Основная версия следствия - взрыв бытового газа.

Обломки 7 подъезда и искореженный 8 подъезд демонтированы. По сути, дом разделен на два здания.

На время демонтажа расселены 5, 6, 9 и 10 подъезды. Мнения жильцов пострадавшей многоэтажки разделились: кто-то выступает за переезд, кто-то во что бы то ни стало хочет остаться в родных стенах. Решение о безопасности конструкций примут на основе заключения экспертов АО «Магнитогорский ГИПРОМЕЗ». Они обследуют не только квартиры, но подвал и крышу.

По состоянию на 1 марта на основании проводимых наблюдений, включая тахеометрическую съемку, перемещений конструкций не зафиксировано, сообщает сайт администрации Магнитогорска. Состояние 1−4 и 11−12 подъезды безопасны для проживания. Заключение по дому будет готово до 1 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU