2019-03-01T11:30:32+03:00
Происшествия

Задержан мэр Чебаркуля

Силовики пришли в рабочий кабинет чиновника
Ольга АНТОНОВА
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Сергея Ковригина задержали на рабочем месте, в мэрии. Фото:chebarcul.ruСергея Ковригина задержали на рабочем месте, в мэрии. Фото:chebarcul.ru
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СМИ сообщают, что в мэрию Чебаркульского городского округа силовики нагрянули в пятницу, 1 марта.

41-летний глава города Сергей Ковригин задержан на рабочем месте.

Мэром уроженец Чебаркуля проработал с 7 декабря 2015 года. Образование у Ковригина — высшее юридическое, он закончил ЮУрГУ. По окончании вуза остался жить в Чебаркуле.

В мэрию родного города пришел девять лет назад, поначалу работал начальником управления соцзащиты. Спустя четыре года был назначен замглавы города по ЖКХ. А уж потом переехал в кабинет мэра.

Пока неизвестно, что инкриминируется Ковригину.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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