2019-03-01T11:46:57+03:00
Происшествия

Мэра Чебаркуля подозревают во взятке

Мзду чиновник получил три года назад
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Ковригин мог взять мзду. Фото: администрация Чебаркуля.Ковригин мог взять мзду. Фото: администрация Чебаркуля.
Изменить размер текста:

Задержанного главу Чебаркуля подозревают во взятке. Как сообщают СМИ, в отношении Сергея Ковригина возбуждено уголовное дело.

В 2016 году, как утверждают силовики, Ковригин получил взятку от одной из коммерческих фирм в виде услуг неимущественного характера на сумму более 50 тыс. Мзда предназначалась за передачу объектов муниципальной собственности.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Трактор» приглашает челябинцев слепить снежного «Белого медведя»
Задержан мэр Чебаркуля
«Диагноз» дому в Магнитогорске, где взорвался бытовой газ, вынесут до 1 апреля
В Челябинской области фальшивомонетчик сбыл 16 тысяч поддельных евро
В Челябинске цыгане продали сотруднику ФСБ больше килограмма героина
Челябинск пока не освободили от снежных завалов
Озабоченные поклонники Семена Слепакова попали под гнев челябинских активистов
Половина челябинцев не представляют жизни без Интернета
Пьяная жительница Магнитогорска не довезла ребенка до детского сада
Дикие кошки Челябинского зоопарка приглашают горожан в гости
60-летний автостопщик поневоле, которому южноуральцы помогли добрался домой, шлет приветы из Иркутска
В Магнитогорске в переполненном детсаде малыши вынуждены есть по очереди
Житель Челябинской области продает 200 рублей за 6666 рублей