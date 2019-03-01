Мэра Чебаркуля подозревают во взятке

СЕГОДНЯ 11:46 2019-03-01T11:46:57+03:00

Мзду чиновник получил три года назад

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Задержанного главу Чебаркуля подозревают во взятке. Как сообщают СМИ, в отношении Сергея Ковригина возбуждено уголовное дело.

В 2016 году, как утверждают силовики, Ковригин получил взятку от одной из коммерческих фирм в виде услуг неимущественного характера на сумму более 50 тыс. Мзда предназначалась за передачу объектов муниципальной собственности.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

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ИСТОЧНИК KP.RU