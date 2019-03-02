Сколько будут доплачивать жители Челябинской области за благоустройство своих дворов

СЕГОДНЯ 09:12 2019-03-02T09:28:26+03:00

Преобразить двор сегодня можно за счет государства, если чуть-чуть вложиться самим. Фото: Алексей ФОКИН

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С 2017 года в Челябинской области массово благоустраивают дворы под окнами жилых домов. Большую часть работ оплачивает государство, а 3% должно вложить население. В этом году народный взнос решили поднять. С жильцов хотели брать по 5%, сообщает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».

Однако эта инициатива вызвала возмущение у простых людей. В итоге кураторы пересмотрели свой подход к делу. В пятницу, 1 марта, комиссия, ответственная за реализацию проекта «Городская среда», решила не повышать размер сборов с населения, сбор останется на уровне 3%.

— На сегодняшний день есть минимальный перечень работ, который финансируется только из бюджета: это установка скамеек, урн, ремонт освещения и дворовых проездов. В дополнительный перечень входили организация парковок, тротуаров, детских и спортивных площадок. На заседании комиссии мы включили парковки и тротуары в минимальный перечень работ. Это позволит сохранить размер софинансирования жителей на прежнем уровне», — объяснил куратор «Городской среды» в Челябинской области Дмитрий Холод.

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ИСТОЧНИК KP.RU