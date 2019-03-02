Убойная девушка: спортсменка из Челябинска выступит на турнире по боям без правил
Это будет дебют для титулованной представительницы единоборств. В свои 28 лет Ирина Алексеева из клуба «Братич» успела стать заслуженным мастером спорта по рукопашному бою и мастером спорта международного класса по самбо, выиграла «золото» чемпионатов мира и Европы по самбо и рукопашному бою. А в 2013 году завоевала «бронзу» Всемирной Универсиады.
Теперь Ирина решила попробовать свои силы в смешанных единоборствах, которые еще называют боями без правил. 9 марта Алексеева в весовой категории до 75 кг выступит на профессиональном турнире по ММА в Екатеринбурге. Уже известна и соперница челябинки. Ей станет многократная чемпионка Татарстана по грэпплингу (разновидность смешанных единоборств) Гульнара Гареева.
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ИСТОЧНИК KP.RU