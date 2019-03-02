У двух чиновников из Челябинской области арестовали жилье и дорогие автомобили
Заместитель главы Златоуста Динара Арслангареева и бывший начальник муниципального учреждения «Капитальное строительство» Владимир Хомяков признаны виновными в превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.
— В 2016 году осужденные без проведения конкурсных процедур заключили контракт с единственным поставщиком на строительство подводящих путей к частной газовой котельной. Для этого ранее, без законных оснований, на территории городского округа был объявлен режим ЧС. Чиновники причинили ущерб бюджету Златоуста на сумму более 4 млн рублей, — замечают в пресс-службе.
Приговором суда Арслангарееву и Хомякову назначено наказание в виде штрафа в сумме 75 и 70 тысяч рублей соответственно. Наложен арест на коттедж и дорогостоящие автомобили осужденных.
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ИСТОЧНИК KP.RU