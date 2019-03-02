Каждый второй будущий первоклашка в Челябинской области уже подал заявление в школу

СЕГОДНЯ 15:38 2019-03-02T17:45:25+03:00

12 тысяч детей уже зачислены в первый класс

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Приемная кампания в первые классы Челябинской области стартовала 1 февраля. За месяц более 22 тысяч семей подали заявления на зачисление ребенка в школу. 12 тысяч ребят уже зачислены в первые классы, сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

— Заявления о приеме детей, проживающих на закрепленной за школой территории, будут приниматься до 30 июня. Набор на оставшиеся места стартует 1 июля и продлится по 5 сентября, — говорит начальник управления начального, основного, среднего общего образования министерства образования и науки Челябинской области Елена Тюрина.

Подать заявление можно лично или по интернету — на сайте «Образование Челябинской области». После того, как заявлению будет присвоен номер, оно автоматически направляется в школу, где его обрабатывают сотрудники. После регистрации заявления родителям нужно принести в школу оригиналы документов в течение нескольких дней.

Всего 1 сентября в школу на Южном Урале пойдут более 45 тысяч первоклашек.

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ИСТОЧНИК KP.RU